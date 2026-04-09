El Comando Unificado confirmó durante la noche de este miércoles un hallazgo sumamente lamentable en las profundidades de la mina Santa Fe. Tras varios días de intensa búsqueda, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo sin vida del tercer trabajador que había quedado atrapado tras el trágico colapso.

A las 19:43 horas, los equipos de emergencia lograron extraer a la víctima, marcando un momento de profundo dolor para las familias. Este suceso cambia el panorama del operativo en El Rosario, Sinaloa, donde la esperanza de encontrar a todos los mineros con vida se ha visto duramente golpeada.

Balance oficial de víctimas y sobrevivientes tras el derrumbe

Hasta el momento, el saldo de esta emergencia minera reporta a dos trabajadores rescatados con vida y una víctima mortal confirmada. El primer minero fue liberado poco después del incidente, mientras que el segundo rescate exitoso se logró tras una titánica labor de casi 100 horas bajo tierra.

El segundo sobreviviente, identificado como Francisco Zapata Nájera de 42 años, fue extraído a la superficie durante la mañana del miércoles. Tras su rescate, fue trasladado de inmediato vía aérea y terrestre para recibir atención médica urgente, mostrando signos de deshidratación pero manteniéndose despierto y plenamente consciente.

Actualmente, Zapata se encuentra bajo estricta observación de especialistas en el Hospital General de Mazatlán, donde se evalúa su estado de salud general. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha tomado el control de la situación respecto a la víctima mortal, iniciando el proceso de resguardo e identificación oficial.

¿Qué sabemos del cuarto trabajador que sigue desaparecido?

A pesar del agotamiento y las difíciles condiciones, las labores de rescate no se detienen ni un solo instante en la zona cero. El objetivo principal ahora es localizar a un cuarto minero que permanece atrapado entre los escombros, el lodo y las zonas inundadas del yacimiento sinaloense.

Más de 300 elementos, incluyendo personal de Protección Civil, el Ejército Mexicano, la Marina y la Comisión Federal de Electricidad, trabajan de forma ininterrumpida. Las cuadrillas se enfrentan a un escenario sumamente complejo, lidiando con la inestabilidad estructural de la mina y la constante amenaza de nuevos desprendimientos de tierra.

Para garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar hacia la zona donde se presume está el trabajador, se implementó una estrategia de contención. Los ingenieros están construyendo un tapón de concreto de cinco metros diseñado para soportar la inmensa carga hidráulica y frenar las filtraciones de agua subterránea.

Puntos clave sobre el operativo de emergencia

A continuación, te presentamos un resumen con los detalles más críticos de esta operación de rescate que mantiene en vilo a todo el país:

Profundidad extrema: Las maniobras se realizan a más de 350 metros bajo la superficie.

Las maniobras se realizan a más de 350 metros bajo la superficie. Ventilación activa: El sistema de oxígeno de la mina sigue funcionando, lo que mantiene viva la esperanza.

El sistema de oxígeno de la mina sigue funcionando, lo que mantiene viva la esperanza. Coordinación total: Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen comunicación permanente con las familias afectadas.

Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen comunicación permanente con las familias afectadas. Riesgo constante: La acumulación de agua y lodo ha sido el mayor obstáculo para los equipos de extracción.

La experiencia en rescates mineros a nivel internacional demuestra que cada minuto cuenta y la precisión técnica es absolutamente vital para evitar tragedias mayores. Aunque el panorama es adverso, los rescatistas mantienen la fe intacta y continúan perforando con extremo cuidado para llegar al último trabajador atrapado.

Las próximas horas serán verdaderamente cruciales para definir el desenlace de esta emergencia que ha conmocionado a la sociedad mexicana y al sector minero. La solidaridad de todo México está con las familias de los mineros afectados por este lamentable accidente industrial que nos recuerda los riesgos de esta noble profesión.

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CT