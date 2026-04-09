Mujeres con Bienestar Edomex: municipios donde hay registro este 9 de abril

El programa social Mujeres con Bienestar continúa su despliegue estratégico en el Estado de México durante este jueves 9 de abril de 2026. Esta iniciativa gubernamental sigue acercando el apoyo económico y los servicios integrales a quienes más lo necesitan en diversas comunidades de la entidad mexiquense, combatiendo el rezago social.

Tras una breve pausa operativa por el reciente periodo vacacional, la Secretaría de Bienestar del Estado de México reactivó de manera oficial las visitas domiciliarias. Asimismo, se reanudó la atención directa en los módulos oficiales para garantizar que ninguna aspirante se quede sin la oportunidad de completar su trámite de inscripción.

El objetivo principal de esta intensa jornada de inscripciones es que las mujeres mexiquenses que viven en situación de vulnerabilidad puedan integrar su expediente sin contratiempos. De esta forma, se busca eliminar a los intermediarios y asegurar que los recursos lleguen directamente a las tarjetas de las futuras beneficiarias del programa.



¿Qué municipios mexiquenses tienen registro activo este jueves 9 de abril?

Las autoridades estatales confirmaron que las brigadas de los Servidores del Pueblo estarán recorriendo localidades específicas para agilizar el trámite de las aspirantes. Es fundamental que las mujeres estén atentas a la visita en sus hogares, ya que el personal acudirá debidamente identificado con chalecos y credenciales oficiales del gobierno.

Entre los municipios más destacados que recibirán atención prioritaria para este jueves se encuentran Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jilotzingo, Lerma, San Mateo Atenco, Tecámac, Tlalnepantla y la capital, Toluca. Estas zonas concentran un alto volumen de solicitudes que se irán desahogando a lo largo del día en horarios de oficina.

Además de las grandes urbes, se suman a la lista de atención presencial los municipios de Capulhuac y Xalatlaco, ampliando significativamente la cobertura en la región del Valle de Toluca. Esta expansión territorial demuestra el firme compromiso de las autoridades por llegar a todos los rincones de los 125 municipios.

Ubica tu CEDIS: Puntos de atención clave para entregar tus documentos

Para quienes residen en el populoso municipio de Ecatepec, se habilitaron múltiples Centros de Distribución (CEDIS). Destacan el CEDIS 031 ubicado en San Cristóbal, el CEDIS 032 en Ejidos de San Cristóbal, y el CEDIS 036 en Jardines de Morelos, donde el personal estará recibiendo la documentación requerida desde temprana hora.



En la ciudad de Toluca, las interesadas que ya cuentan con su cita pueden acudir al CEDIS 143, situado en la Delegación Capultitlán. Otra opción disponible en la capital mexiquense es el CEDIS 144, ubicado estratégicamente en San Andrés Cuexcontitlán para atender a las comunidades aledañas de la zona norte.



Si vives en el municipio de Tecámac, los módulos disponibles para esta jornada de registro son el CEDIS 207, localizado en Tecámac Centro, y el CEDIS 86 en Lomas de Tecámac. Se recomienda a las asistentes verificar previamente la dirección exacta en el portal oficial para evitar confusiones durante su traslado.

Requisitos indispensables y consejos para asegurar tu registro exitoso

Para que tu trámite sea completamente exitoso, es un requisito indispensable contar con tu folio de prerregistro correspondiente a los años 2023 o 2024. Este número de identificación es la llave maestra que permite a los servidores públicos localizar rápidamente tu expediente en el sistema y validar que cumples el perfil.

Las autoridades solicitan presentar una identificación oficial vigente (preferentemente INE) en formato original y copia, además de tu CURP certificada y un comprobante de domicilio reciente. Toda esta documentación debe estar en perfectas condiciones, sin tachaduras ni enmendaduras, para que el proceso de validación fluya de manera rápida y sin rechazos.

A continuación, te compartiremos una lista de consejos a seguir para lograr tu registro:

Llega temprano, ya que los módulos abren a las 9:00 am

Lleva tus papeles ordenados en un folder para evitar extravíos

Mantén a la mano un número de teléfono y correo electrónico activos para recibir notificaciones

Recuerda que este apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos no solo busca impulsar la autonomía financiera, sino que también brinda asistencia médica, psicológica y legal. Mantente informada a través de los canales oficiales y no dejes pasar esta valiosa oportunidad de mejorar tu calidad de vida y la de tu familia.

CT