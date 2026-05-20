La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 37 millones de pesos en el gasto del municipio de Culiacán, Sinaloa, en 2023.

Los hallazgos tuvieron lugar durante la gestión de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la auditoría 2023-D-25006-19-1845-2024, que es la última disponible relacionada a los egresos del municipio provenientes de recursos federales, determinó una gestión ineficiente de los fondos, falta de documentación relacionada con la adquisición de bienes y servicios, así como una presunta simulación de competencias, por lo que la autoridad fiscalizadora emitió en su momento tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos y empresas involucradas.

Por ejemplo, tras la revisión del contrato CLN-LCP/02/2023, relacionado con la adquisición de camiones recolectores compactadores de basura por 32 millones de pesos cada uno, la ASF detectó que la empresa ganadora y otra participante en la licitación compartían apoderado legal, comisario y socio accionista, por lo que el órgano auditor señaló una revisión deficiente de la documentación de las compañías.

La ASF expone además que la documentación presentada por el municipio ante sus observaciones fue incompleta en los contratos y por ello promovió otra responsabilidad administrativa sancionadora contra los servidores públicos que están involucrados.

La ASF concluyó un probable daño a la Hacienda Pública por 37 millones 254 mil 303 pesos debido a inconsistencias en documentación, reportes sin firmas y falta de evidencia suficiente sobre la entrega de bienes y servicios contratados.

CT