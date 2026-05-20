Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 20 de mayo determina que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.Según se comunicó, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tonalá