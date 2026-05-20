Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 20 de mayo determina que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.

Según se comunicó, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

