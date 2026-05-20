Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 20 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se informó, el clima presenta un 34% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México