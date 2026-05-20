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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 20 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se informó, el clima presenta un 34% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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