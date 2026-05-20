Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 20 de mayo determina que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

