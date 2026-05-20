Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 20 de mayo determina que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos