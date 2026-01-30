La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la destrucción de más de 105 toneladas de sustancias y precursores químicos asegurados a la delincuencia organizada en operativos de las fuerzas federales realizados en Sinaloa.

Se trata de 27 toneladas 874 kilogramos y 77 mil 199 litros de diversos precursores y químicos, entre los que destacan acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico y alcohol metílico , utilizados por los cárteles para elaborar drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, que fueron trasladados al Estado de México para su desintegración.

"En total fueron más de 105 toneladas de estas sustancias", informó este jueves Ulises Lara López, fiscal especial de asuntos relevantes y vocero de la FGR, mediante un mensaje en redes sociales.

El funcionario señaló que el aseguramiento y destrucción de dichas sustancias generó pérdidas financieras a los grupos criminales, aunque, dijo, lo más importante es que no llegaron a las calles en perjuicio de la población.

"En todo momento y durante el proceso, se contó con la colaboración del gabinete de seguridad del gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que fue posible destruir dichas sustancias aseguradas a grupos delictivos, lo que generó pérdidas financieras de dichas organizaciones, pero lo más importante es que no llegaron a las calles en perjuicio de la población", indicó.

Agregó que en la diligencia estuvo presente el Ministerio Público de la Federación, la Policía Federal Ministerial y peritos especializados en química forense ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República.

El Dato

27 toneladas 874 kilogramos de diversos precursores y químicos fueron destruidos.

