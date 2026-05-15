¿Sin Uber y Didi? Conductores y repartidores van a paro este 15 de mayo

Trabajadores de plataformas digitales anunciaron un paro para este 15 de mayo en reclamo de mejores pagos y condiciones laborales. La movilización será de carácter internacional y afiliados en varias ciudades de México ya confirmaron su participación.

La contratación de servicios por medio de aplicaciones web irrumpió en la primera década del siglo como una variante económica para la que las leyes laborales y de competencia no estaban ajustadas. Desde entonces, su regulación ha sido lenta y de carácter local —a pesar de que las empresas tienen presencia global—, lo que ha propiciado vacíos legales en los que los trabajadores no son reconocidos como empleados y las empresas compiten con los modelos tradicionales en condiciones desiguales.

La desconexión programada para este día, en la que los trabajadores no responderán pedidos de transporte ni entregas de productos, busca el reconocimiento laboral pleno tanto en la relación con las empresas como dentro del marco legal.

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) señaló que las principales exigencias del gremio son:

Pagos justos

Seguridad

Fin de las desconexiones injustificadas

Un convenio justo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La desconexión ocurrirá hoy de 11:00 a 13:00 horas y está confirmada la participación de trabajadores en Ciudad de México, Guanajuato, Baja California, Colima, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El paro también se realizará en ciudades de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, India, Panamá, Perú y Sri Lanka.

Aplicaciones que participarán en el paro

La desconexión es organizada por los propios trabajadores y las empresas no han anunciado la suspensión oficial de sus servicios ni se han pronunciado al respecto; sin embargo, son previsibles afectaciones en servicios de Uber, DiDi y Rappi.

Durante las dos horas de protesta, los clientes podrían enfrentar menor disponibilidad de autos para transporte, tarifas dinámicas y retrasos en entregas.

FACEBOOK/UNTAMexico

Reforma al trabajo en plataformas digitales es insuficiente

El año pasado entró en vigor en México la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales, con la que se garantizó la protección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para todos los trabajadores en cada viaje que realicen durante su jornada laboral; sin embargo, para tener acceso a la cobertura completa del IMSS es necesario percibir ingresos iguales o superiores al salario mínimo.

Trabajadores han reclamado que ese umbral equivalente al salario mínimo en realidad es más alto, ya que se calcula después de aplicar las llamadas tasas de exclusión, es decir, tras descontar gastos como el vehículo utilizado —coche, motocicleta o bicicleta—, su mantenimiento y seguro.

En el caso de quienes trabajan con un automóvil que no es de su propiedad, el porcentaje de exclusión puede llegar hasta 48% de sus ingresos, lo que implica que un trabajador debe generar prácticamente el doble del salario mínimo para acceder a la seguridad social completa.

Según la UNTA, el monto real necesario para obtener la seguridad social es cercano a 19 mil pesos mensuales y sólo el 10% de los trabajadores alcanza ese nivel de ingresos.

