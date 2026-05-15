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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 15 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 72%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 17 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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