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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 15 de mayo informa que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se informó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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