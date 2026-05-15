Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 15 de mayo informa que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se informó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

