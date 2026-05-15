Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 15 de mayo informa que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se informó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tonalá