Los choferes de plataforma que operan en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara manifestaron su agradecimiento por la base que construye el Gobierno del Estado sobre la carretera a Chapala, sin embargo, piden una mesa de diálogo, ya que tienen incertidumbre de los tiempos y la forma en que van a operar.

Asimismo, los choferes consideran que la base para automóviles de plataformas es insuficiente y no permitirá atender las necesidades durante el Mundial de Fútbol.

"Lo vemos positivo, pero siempre y cuando haya la certeza real de información de si será permanente o por cuánto tiempo", dijo Carlos García, vocero y representante de la Unión de Conductores Coalición Jalisco, que aglutina a más de 2 mil 500 agremiados.

El dirigente pidió una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado y representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico para aclarar las dudas de los conductores.

"Es incierta porque después de las diferentes manifestaciones por las diferentes organizaciones y grupos de plataformas, el Gobierno del Estado nos ha dado espacio para platicar con ellos, pero desgraciadamente no nos da la certeza", comentó Carlos García.

Denuncian acoso de la Guardia Nacional

Recordó que, aunque la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó a favor de que puedan ingresar a las terminales aéreas a recoger pasaje, siguen siendo acosados por la Guardia Nacional.

"Hay una competencia desleal que de una u otra forma desmotiva trabajar en el aeropuerto", agregó.

¿Cómo será el espacio destinado para este tipo de servicios?

El espacio para taxis de plataforma se ubicará bajo los espectaculares del retorno elevado a la Carretera a Chapala. Tendrá barda, vigilancia 24 horas, baños, sala de espera y un único acceso.

El GAP operará transporte desde el Aeropuerto hasta ese punto cada cinco a ocho minutos. Ahí, junto a la Carretera a Chapala, los usuarios podrán pedir Uber, Didi o InDrive y abordar las unidades.

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OB