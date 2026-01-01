¿Sin planes de Año Nuevo? Lugares abiertos en CDMX este 1 de enero

Si comenzar el año sin prisas y con la ciudad semivacía suena atractivo, la Ciudad de México ofrece varias opciones para disfrutar el 1 de enero. Aunque algunos espacios públicos y privados ajustan horarios por el inicio de año, hay parques, museos, zonas turísticas y experiencias familiares que mantienen sus puertas abiertas para quienes deciden salir de casa.

Desde alternativas culturales y recreativas hasta recorridos turísticos y escapadas de un día, el primer día del año puede convertirse en una oportunidad para redescubrir la capital con menos aglomeraciones. A continuación, una guía de lugares que operan este 1 de enero de 2026, con opciones para todas las edades.

Opciones abiertas para iniciar el año en la capital

Uno de los espacios que confirma actividades es Six Flags México, que abre el 1 de enero con su programa especial Christmas in the Park. El parque ofrece más de 35 juegos mecánicos, espectáculos en vivo, decoración con millones de luces, fuegos artificiales y actividades temáticas. El acceso general por día tiene un costo de 999 pesos y se recomienda adquirir boletos con anticipación.

Para quienes prefieren un plan cultural, el Museo Soumaya, en Plaza Carso, permanece abierto todos los días del año, incluido el 1 de enero, en un horario de 10:30 a 18:30 horas. La entrada es gratuita y su acervo convierte al recinto en una opción accesible para disfrutar arte y exposiciones sin el flujo habitual de visitantes.

Otra alternativa es el mirador de la Torre Latinoamericana, que abre desde las 10:00 horas y permite apreciar una de las vistas panorámicas más emblemáticas de la ciudad. Debido a las bajas temperaturas propias de la temporada, se recomienda acudir bien abrigado y reservar la entrada en línea.

El Zócalo capitalino también puede visitarse durante el primer día del año para recorrer el alumbrado y las decoraciones instaladas por las festividades decembrinas, un atractivo gratuito que suele extenderse hasta los primeros días de enero.

Para planes familiares, el Acuario Inbursa abre el 1 de enero en su horario habitual, de 10:00 a 18:00 horas. El recinto alberga más de 14 mil animales de 350 especies y cuenta con zonas dedicadas a océanos, ríos y regiones como la Antártida. El costo de entrada es de 265 pesos.

Asimismo, Xochimilco mantiene actividades el 1 de enero, permitiendo a visitantes y locales iniciar el año con un recorrido en trajinera por los canales, una de las tradiciones turísticas más representativas de la ciudad.

El Bosque de Chapultepec, considerado uno de los bosques urbanos más importantes del mundo, también es una opción para caminar, hacer ejercicio o recorrer sus áreas abiertas. Con 678 hectáreas distribuidas en tres secciones, el espacio ofrece lagos, jardines, monumentos y acceso a distintos museos.

Entre las experiencias inmersivas disponibles se encuentra Dreams, una propuesta sensorial que invita a recorrer siete salas diseñadas para explorar el mundo de los sueños mediante tecnología, iluminación y sonido. El recorrido dura alrededor de 56 minutos y tiene un costo de 390 pesos.

Para niñas y niños, KidZania opera el 1 de enero en sus sedes de Santa Fe y Cuicuilco. Se trata de una ciudad a escala que combina entretenimiento y aprendizaje, con precios de entrada desde los 200 pesos.

En el ámbito histórico, la zona arqueológica de Teotihuacán abre el 1 de enero de 8:00 a 17:00 horas. A partir de 2026, el acceso tiene un costo de 105 pesos para personas mexicanas y 210 pesos para visitantes extranjeros, manteniéndose la entrada gratuita los domingos para residentes en México.

También estarán en operación las tres rutas del autobús turístico de la Ciudad de México, que recorren el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, la Basílica de Guadalupe y el sur de la capital.

YC