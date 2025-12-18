Sheinbaum busca el mejor acuerdo con Trump en favor de migrantes

Este jueves 18 de diciembre, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, con el gobierno del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se continuará con el esquema de buscar el mejor acuerdo posible en los temas relacionados con los migrantes que residen en EU.

Asimismo, la Mandataria destacó el fortalecimiento de todos los consulados mexicanos en la Unión Americana para apoyar a los millones de paisanos que viven y trabajan en ese país.

Lee también: Transportistas y agricultores frenan bloqueos tras acuerdos con Gobierno

"Buscar el mejor acuerdo posible el gobierno de los Estados Unidos. Nos ha funcionado hasta ahora y vamos a seguir en este esquema de no pelearnos, cabeza fría y buscar siempre un acuerdo en todos los temas que tenemos con ellos, que son muchísimos y la protección de nuestros hermanos en Estados Unidos que es el fortalecimiento de los consulados y de la atención consular a todas y a todos", dijo.

Se busca ayudar a connacionales que residen en EU

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) , informó que desde el 28 de noviembre hasta la fecha se han atendido a más de 463 mil atenciones y quejas resueltas en el programa Heroínas y Héroes Paisanos. El objetivo de este programa es brindar asistencia y orientación a connacionales que residente y trabajan en EU para evitar maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia por parte de servidores púbicos.

El titular del INM destacó que el programa estará hasta el próximo 8 de enero con el objetivo de salvaguardar la integridad y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las y los con nacionales que ingresan a nuestro país a través de los 194 puntos de internación, en especial de los 56 de la frontera norte.

Te puede interesar: Profepa pide evitar regalar animales silvestres en Navidad y Día de Reyes

En Palacio Nacional, el titular del INM informó que ayer, miércoles 17 de diciembre, el INM acudió al encuentro, recepción, y acompañamiento de la Caravana de Paisanos Organizados, que ingresó por Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde ingresaron 5 mil 231 vehículos con 20 mil paisanos.

Asimismo, detalló que hasta el momento solo se han registrado incidentes menores como ponchaduras y fallas mecánicas, pero sin contratiempos de importancia.

Por otro lado, resaltó que se puede reportar cualquier acto irregular desde México a través de WhatsApp 52 55 2230 2128 llamando al 079 y al 911 desde Estados Unidos 85 52 866755.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS