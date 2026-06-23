La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes durante " La Mañanera " que sí recibe a madres buscadoras de desaparecidos en México . La afirmación de la Mandataria desde Palacio Nacional surge debido a las reacciones mediáticas que se dieron en redes sociales y otros medios de comunicación sobre la recepción del pato Merlín y su familia .

"Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello ", afirmó la Presidenta.

La visita del pato Merlín

El pasado lunes, la familia del pato Merlín y el embajador de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en Ciudad de México fueron invitados por la Presidenta a Palacio Nacional para participar en "La Mañanera".

La presencia de los particulares invitados generó reacciones encontradas desde las redes sociales, en especial en los grupos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas , quienes publicaron su inconformidad con la presencia de la mascota en el foco público, el mismo que, aseguran, se les ha negado.

Recibo casos muy difíciles y muy dolorosos: Sheinbaum

Medios le expusieron a la Mandataria desde Palacio Nacional que "ha habido muchas exigencias por parte de las madres buscadoras", a lo que Sheinbaum respondió que recibe y atiende personalmente a madres buscadoras "cuando estoy fuera y cuando estoy aquí", mas no a grupos ni colectivos .

"La recepción de grupos la hace de manera extraordinaria Rosa Icela Rodríguez [secretaría de Gobernación] y Arturo Medina [secretario de Gobernación] y la compañera de Comisión de Búsqueda [Martha Lidia Pérez Gumecindo]. Ella se reúne cada 15 días. Lo hace muy bien", aseveró Sheinbaum.

La Presidenta aseguró que personalmente recibe casos muy difíciles y dolorosos de madres buscadoras, tanto de la Ciudad de México como de las entidades federativas que visita, " pero no me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario ".

La Mandataria aseguró que la parte institucional, que incluye la recepción, atención, el cambio en las leyes y la atención en casos específicos, lo realiza "muy bien" la secretaria de Gobernación.

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FF