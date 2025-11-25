Sheinbaum regalará su boleto del Mundial de futbol 2026 a una niña

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 la verá desde el Zócalo de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de ese martes 25 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que también ya alista la dinámica para regalar su boleto a una niña, para la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca en junio del próximo año.

"Ya vamos a ver cómo, todavía no tengo definida (la dinámica) para que vayan a la inauguración del Mundial, lo vamos a ver nosotros desde aquí, desde el Zócalo", dijo la Mandataria federal.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que cederá su boleto de la inauguración del Mundial a una niña mexicana, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones y fomentar los sueños en torno al deporte.

"Ese boleto que me dieron, el 001, se lo voy a regalar a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea amante del futbol, para que pueda soñar con el futbol", declaró la Mandataria en la presentación de las actividades del Mundial el pasado 10 de noviembre.

MF