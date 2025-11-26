Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 26 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan