Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este miércoles 26 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

