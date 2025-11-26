Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 26 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

