Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 26 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 74%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

