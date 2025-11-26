Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 26 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara