Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 26 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

