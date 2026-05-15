En medio de la polémica entre los gobiernos de México y Estados Unidos, principalmente por las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros personajes de política nacional sobre su relación con el crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes 15 de mayo que tuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. ¿De qué hablaron? Esto es lo que se sabe:

La Presidenta Sheinbaum informó que sostuvo una conversación telefónica "cordial y excelente" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en la que ambos reafirmaron la cooperación bilateral en materia de seguridad y las negociaciones comerciales .

¿De qué hablaron Sheinbaum y Trump?

A través de sus redes sociales, la Mandataria mexicana detalló que durante la llamada acordaron mantener el diálogo entre ambos gobiernos y continuar las conversaciones mediante sus respectivos equipos de trabajo .

"Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio", escribió Sheinbaum.

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La titular del Ejecutivo federal agregó que, como parte de los acuerdos alcanzados, algunos colaboradores cercanos del presidente estadounidense realizarán una visita a México en fecha próxima para dar seguimiento a los temas abordados .

¿Cuándo vienen a México los enviados de Trump?

"Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país", señaló.

La comunicación se da en un momento en que México y Estados Unidos mantienen una agenda conjunta en asuntos prioritarios como el combate al tráfico de drogas y armas, la migración y la relación comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum no precisó la fecha de la visita ni los nombres de los funcionarios estadounidenses que acudirán al país .

X / @Claudiashein

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