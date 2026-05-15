La tarde de este viernes 15 de mayo del 2026 se reportó el desplome de una grúa tipo torre en una obra en construcción ubicada entre el Viaducto Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc en la colonia Roma Sur, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc; aunque en un momento se reportó a 4 personas lesionadas, autoridades capitalinas ajustaron esta cifra.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina reportó que la cifra de personas heridas es de cuatro, que ya son atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Las autoridades no reportan que haya trabajadores atrapados.

De acuerdo con la SSC, en los operativos de atención a los lesionados también participaron elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Nuestro equipo recibió una alerta por el colapso del brazo mecánico de una grúa en un inmueble ubicado en Cuauhtémoc 421.



De inmediato, elementos de la Policía Auxiliar y de Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia. Hasta el momento se reportan 5 personas… pic.twitter.com/EXrY3zaxmv— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 15, 2026

Momentos después Juan Manuel Pérez Cova, jefe de bomberos de la CDMX, publicó en su cuenta de X que son al menos cinco las personas lesionadas por la caída de la grúa que causó pánico y tensión entre los capitalinos.

"Atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica", escribió.

#AlMomento, atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/AvfNRUbT1L— Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 15, 2026

Debido a este incidente, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonó la zona para permitir las labores de rescate y evitar que otra persona resultara lastimada.

Con información de El Universal

JM