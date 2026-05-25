SEP: La razón por la que no habrá clases el viernes en todo México

Este viernes 29 de mayo de 2026, las aulas de educación básica en todo México permanecerán vacías. La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene marcada esta fecha en su calendario oficial como un día de suspensión de labores académicas para los alumnos.

La razón principal de esta pausa no es un día festivo ni una celebración cívica nacional. Se trata de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una reunión mensual de carácter obligatorio para todo el personal docente y directivo del país.

Durante esta jornada, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un día sin clases. Mientras tanto, los maestros estarán trabajando a puerta cerrada en las instalaciones educativas para afinar estrategias pedagógicas y evaluar el desempeño del alumnado.

¿Quiénes participan y por qué es tan importante el CTE?

El Consejo Técnico Escolar es definido por las autoridades como el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica en cada plantel. En estas reuniones participan activamente directores, profesores frente a grupo, docentes de educación física, educación especial, inglés y asesores técnicos.

El objetivo central de estas sesiones es analizar a profundidad el avance de los aprendizajes de los niños y adolescentes. Los maestros evalúan qué estrategias están funcionando en el aula y cuáles necesitan ajustes urgentes para garantizar el máximo logro educativo antes de que concluya el ciclo escolar.

Esta medida aplica para todas las escuelas públicas y colegios particulares que se encuentran incorporados al Sistema Educativo Nacional. Por lo tanto, sin importar si tu hijo asiste a una escuela pública en Guadalajara o a un colegio privado en otra zona de Jalisco, el descanso es oficial y obligatorio.

¿Cuándo termina el ciclo escolar y qué sigue para los alumnos?

Con la llegada de este día sin clases en el último viernes de mayo, nos acercamos rápidamente a la recta final del ciclo escolar 2025-2026. Según los lineamientos presentados por la SEP, el fin de clases para los estudiantes está programado para el miércoles 15 de julio de 2026; los estudiantes dejarán de ir a las escuelas antes.

Sin embargo, previo a que lleguen las esperadas vacaciones de verano, todavía queda una fecha más de suspensión de clases en el calendario. El último viernes de junio, específicamente el 26 de junio de 2026, se llevará a cabo la última sesión ordinaria del CTE de este ciclo lectivo.

Es importante que los padres de familia y tutores mantengan una comunicación constante con las autoridades de cada plantel educativo. Aunque el calendario es de aplicación nacional, algunas escuelas pueden tener actividades administrativas específicas o entrega de boletas durante estos días previos al cierre.

ESPECIAL / SEP

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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