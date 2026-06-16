Este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno de México podría rechazar la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en caso de que Estados Unidos no presente las pruebas suficientes para sostener las acusaciones por las que señalan al político.

En su conferencia de prensa matutina, la Mandataria aclaró que no existe un plazo para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente pruebas en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa , quien ha sido acusado por Washington de presuntos lazos con el crimen organizado.

El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra Rocha Moya, quien pidió licencia para apartarse temporalmente de su cargo, y otros nueve funcionarios por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”.

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Tras ello, realizó una petición de detención urgente contra los acusados, a lo que el Gobierno mexicano se ha negado argumentando “falta de pruebas”.

En ese contexto, Sheinbaum explicó que la solicitud recibida por el Gobierno mexicano corresponde a una petición de “detención urgente con fines de extradición” y no a un juicio formal de extradición.

La Presidenta insistió en que la solicitud fue presentada por una oficina específica del Departamento de Justicia estadounidense y no por el Gobierno de Estados Unidos.

“Lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esto es muy relevante, (...) pide la detención urgente con fines de extradición. Eso es muy importante porque hay otra cosa que es el juicio de extradición” , indicó.

Sheinbaum insistió en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisó la documentación recibida y concluyó que no existían elementos suficientes para proceder con la solicitud, por lo que consultó a la Fiscalía General de la República (FGR).

“¿Qué es lo que hace Relaciones Exteriores? Primero revise el documento; dice, ‘No hay pruebas suficientes.’ Le pregunta a la Fiscalía para que la Fiscalía revise si en efecto hay pruebas o no hay pruebas suficientes. La Fiscalía le dice a Relaciones Exteriores: ‘No hay pruebas suficientes’”, sostuvo.

Estados Unidos tiene la opción de establecer un juicio formal de extradición contra Rocha Moya

La Mandataria explicó que, pese a ello, la FGR abrió sus propias carpetas de investigación y continúa con las indagatorias.

“Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía, y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición” , afirmó.

Ante la posibilidad de que el Gobierno mexicano niegue la petición por falta de evidencias, Sheinbaum respondió: “Si no hay pruebas, el gobierno dice, ‘No’, Estados Unidos puede iniciar un juicio si es que así lo considera pertinente”.

La Presidenta añadió que la exigencia de pruebas forma parte de los mecanismos habituales de cooperación judicial entre ambos países y recordó que en ocasiones anteriores autoridades estadounidenses también han solicitado evidencias adicionales cuando México ha pedido detenciones urgentes con fines de extradición.

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MB