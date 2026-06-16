¿Qué días habrá home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara?

Con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece la implementación de esquemas de trabajo a distancia y la suspensión de clases en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

La medida tiene como objetivo facilitar la movilidad y reducir la congestión vial durante los eventos relacionados con el torneo, especialmente en las sedes que recibirán partidos mundialistas.

"Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de Guadalajara", señala.

¿Quiénes NO tienen home office en la CDMX y Guadalajara?

El home office no aplica para las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres. Tampoco para las funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público.

Ni las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial.

Telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento; así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados a la Copa de la FIFA 2026.

Tampoco aplica para las funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos, y las demás actividades que por su naturaleza requieran la presencia física de las personas servidoras públicas.

¿Qué días habrá home office y suspensión de clases?

Este miércoles 17 de junio , se llevará acabo el juego del último grupo de la Jornada 1, con Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México a las 20:00 horas.

, se llevará acabo el juego del último grupo de la Jornada 1, con Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México a las 20:00 horas. El jueves 18 de junio , inicia la Jornada 2 y lo abre México vs Corea del Sur en el Estadio Guadalajara a las 19:00 horas.

, inicia la Jornada 2 y lo abre México vs Corea del Sur en el Estadio Guadalajara a las 19:00 horas. Mientras que el miércoles 24 de junio, se disputará el México vs República Checa en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas.

Miércoles 17 de junio

Para tal efecto, para los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México dichas facilidades deberán implementarse el 17 de junio de 2026, a partir de las 15:00 horas.

"Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, correspondientes al turno vespertino el 17 de junio de 2026".

Jueves 18 de junio

Respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se implementará la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia durante toda la jornada laboral del 18 de junio de 2026, de conformidad con las necesidades del servicio y en el ámbito de las competencias de cada dependencia o entidad.

Asimismo, se suspenden las actividades escolares en los planteles de los referidos tipos y niveles educativos, ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco el 18 de junio.

24 de junio

A diferencia del 17 de junio, para el 24 de junio se decretó home office para toda la jornada laboral. Asimismo, aplica para la suspensión de clases, mientras que para este miércoles sólo es para el turno vespertino, para ese día será total.

KR