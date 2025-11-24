Sheinbaum recibirá en visita oficial a la presidenta de Honduras Xiomara Castro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina de este lunes, que mañana martes tendrá un encuentro oficial con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones, así como avanzar en esquemas de cooperación que beneficien a la región.

Indicó que después de la ceremonia de recepción habrá una serie de reuniones privadas. También destacó que en esta reunión se "hermandará" todavía más, indicó, la buena relación que hay con el país centroamericano.

"El día de mañana la recibimos con una visita formal, nacional, de Estado a Estado. Vemos la celebración como siempre lo hacemos. La recibimos, se tocan los dos himnos, y después ya va a ser una serie de reuniones privadas que vamos a tener con ella hermanando todavía más la buena relación que hay con Honduras", comentó Sheinbaum.

Xiomara Castro aterrizó este domingo en México

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la mandataria hondureña fue recibida desde ayer domingo por la tarde en la Base Aérea Militar 19 por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien encabezó el protocolo de bienvenida junto a otras autoridades.

"El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en la Base Aérea Militar 19 con los honores protocolarios correspondientes, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien se reunirá este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional", difundió la dependencia.

En la recepción oficial también estuvieron presentes la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur; el director general para Centroamérica y el Caribe, Imanol Belausteguigoitia; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.

La cancillería destacó que ambos países fortalecen su "fraternal relación bilateral para beneficio de sus pueblos y en favor de la armonía y la cooperación para el desarrollo de la región", en referencia a los acuerdos que se buscarán impulsar durante la reunión de alto nivel entre las mandatarias.

*Con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV