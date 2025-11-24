Bloqueo de transportistas hoy: ¿habrá cierres en el AICM?

Este lunes 24 de noviembre, debido al paro nacional de transportistas y campesinos mexicanos, algunas aerolíneas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) emitieron mensajes importantes para los usuarios y usuarias que viajarán este día; hasta el momento, se ha descartado el cierre del aeropuerto o el paro de funciones por las movilizaciones.

Aeroméxico , desde sus redes sociales, llamó a sus usuarios a anticipar su llegada, ya que las rutas clave para llegar al AICM se encontrarán sujetas a cierres parciales o totales por parte de los manifestantes.

Por su parte, Volaris recomendó salir con anticipación y planear rutas alternas para evitar contratiempos por las afectaciones en distintos puntos de acceso a la CDMX y a otras localidades donde se ubican otros recintos aeroportuarios.

Finalmente, VivaAerobus publicó que " la operación de nuestros vuelos se mantiene con normalidad y continuará conforme a lo programado ". Al igual que las aerolíneas anteriores, exhortó a sus usuarios contemplar rutas alternas y salir con anticipación.

Paro nacional de transportistas y campesinos

El pasado lunes 17 de noviembre, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) dio a conocer que habrá un paro nacional el próximo 24 de noviembre. El director jurídico nacional de la ANTAC, Álvaro G. Martínez , dio a conocer desde las redes sociales oficiales de la organización que, junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) , se llevarán a cabo bloqueos carreteros el 24 de noviembre de 2025.

Aseguraron que no detendrán vehículos particulares, ni de emergencias, ni de transporte turista, pero recomendaron no salir a carretera.

Entre las demandas de los manifestantes se incluyen:

La revisión de los costos de transporte

La regulación de tarifas de grúas

La atención urgente a los productores afectados por la inflación y la inseguridad rural

Te recomendamos mantenerte al tanto de estas movilizaciones a través de El Informador durante esta jornada.

