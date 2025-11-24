Los bloqueos carreteros que se registran en varias carreteras del país hoy, afectarán principalmente a las micro y pequeñas empresas, advirtió Javier Zepeda, presidente de la asociación Pymes de México.

Añadió que los transportistas y productores por un lado están vulnerando la libertad de tránsito de automovilistas y por el otro afectan la entrega puntual de mercancías y servicios.

El especialista dijo que las pymes son las más castigadas con este tipo de manifestaciones, ya que no cuentan con los suficientes recursos para poder sufragar los gastos que representa que sus unidades no tengan actividad a diferencia de las grandes empresas.

"Imagínate que una pyme tenga que entregar cierta mercancía de punto A punto B y no lo pueda hacer, que su cliente le cancela la compra y que esta pyme se haya endeudado para poder adquirir la mercancía con proveedores locales y extranjeros para cumplir el contrato", comentó.

El dirigente dijo que todos los mexicanos tienen la libertad de manifestarse y exigir mejoras para las condiciones del sector, pero sin afectar a los demás.

"Lo que no estoy de acuerdo es en el secuestro y lo que sucedió en la ocasión anterior y lo que está sucediendo el día de hoy a pesar de que haya paros parcial y que en algunos lugares están dejando la circulación limitada, es un secuestro y un secuestro es un delito cuando no permites que una persona transite con libertad lo están secuestrando", aseguró.

Este lunes, se registran bloqueos carreteros en diferentes puntos del país, sin embargo hasta el momento en Jalisco no se tienen reportes de alguna manifestación.

Los bloqueos de hoy fueron anunciados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Hasta el momento se reportan bloqueos en carreteras del Estado de México, Sinaloa, Morelos, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Michoacán, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, entre otros y en diversas autopistas del país.

