La mañana de este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió a su homólogo francés en el Palacio Nacional, ubicado en el Centro histórico de la Ciudad de México.

En una ceremonia de bienvenida, se escucharon los himnos nacionales de México y Francia, y posteriormente ambos mandatarios ingresaron al recinto.

La visita de Macron a México es la primera de un líder europeo desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre del 2024, y marcará un intento por reforzar las relaciones económicas, comerciales y culturales de ambos países.

Macron arribó al país durante la madrugada de hoy y fue recibido por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, en la Base Aérea Militar no. 19 de la capital.

"Esta visita fortalecerá el carácter multidimensional de la asociación estratégica y marcará el inicio de las actividades que se desplegarán en ocasión del 200 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Francia", indicó la dependencia en una publicación en sus redes sociales.

En la reunión bilateral estarán presentes los titulares de diversas dependencias federales, entre ellos los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura, Hacienda, y Ciencia, Tecnología e Innovación, además de la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, y el asesor José Alfonso Suárez del Real.

A las 12:30 horas ofrecerán una conferencia conjunta en el Salón Tesorería, donde se espera que ambos mandatarios aborden temas de cooperación bilateral, cultura y medio ambiente, así como la creación de una comisión binacional para la recuperación de códices históricos, entre ellos el Azcatitlan y el Borbónicus.

Desde las primeras horas de este viernes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de seguridad presidencial reforzó el resguardo en los accesos principales al Zócalo. Además, se instalaron vallas metálicas para facilitar el ingreso de las comitivas y mantener despejado el paso hacia Palacio Nacional.

Con información de SUN

