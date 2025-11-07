La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo domingo 9 de noviembre presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral para atender la violencia en el estado, que se diseñó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.En su conferencia matutina de este viernes, la Mandataria puntualizó que el Plan será presentado en el Palacio Nacional, ante los diálogos del gobierno con distintos sectores de Michoacán."Ha estado trabajando la secretaria (de Gobernación) Rosa Icela y todos los secretarios del Gabinete, acercándose, desde los presidentes municipales; ayer tuvo reunión con las iglesias, con distintos sectores de Michoacán"."Ha habido reunión con los maestros y maestras, en fin, distintas reuniones que se han desarrollado, y el domingo lo presentamos, que después se puede seguir ampliando", señaló la titular del Ejecutivo federal.Reiteró que las personas michoacanas no están solas: "Ha habido presencia en Michoacán".Previamente, la Presidenta informó que la estrategia contempla tres ejes principales: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia; y educación y cultura para la paz.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB