Sheinbaum dio "banderazo" de inicio de obra ferroviaria en el Tren del Golfo de México

Este viernes 7 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de inicio de obra del tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo del tren del Golfo de México.

“ Vamos a dar el banderazo de salida de otra parte del ferrocarril Saltillo-Nuevo Laredo y la vamos a visualizar desde aquí desde 'La Mañanera' ", dijo la Mandataria desde Palacio Nacional.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina , resaltó que esta puesta en marcha de los trabajos del Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo del tren del Golfo de México se da en el marco del Día del Ferrocarrilero, que se celebra cada 7 de noviembre.

Por su parte, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) de la SICT, Andrés Lajous Loaeza , recordó que el tren Golfo de México tendrá tiempos de recorrido hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, de menos de dos horas desde Monterrey, Nuevo León, y de tres horas y media desde Saltillo, Coahuila.

Detalló que el tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo del tren Golfo de México tendrá 136.48 kilómetros (km) de vía sencilla, contará con 52 puentes ferroviarios, 42 pasos vehiculares y 108 obras de drenaje. Se construirán dos estaciones de baja demanda en Lampazos de Naranjo y Anáhuac, así como una estación de pasajeros en la terminal de Nuevo Laredo.

El funcionario destacó además que, desde hace unos meses, iniciaron los trabajos para liberar el derecho de vía adicional, se trabaja en el despalme y en la limpieza del terreno para la construcción de los terraplenes.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya , celebró que el tren del Golfo de México significa una visión de futuro de la Presidenta, que unirá a comunidades y familias, además de que contribuirá a que la frontera de Nuevo Laredo se consolide como la principal de América Latina.

Durante la presentación de esta nueva construcción en México, se dio a conocer que dicha obra generará 10 mil 922 empleos directos y 32 mil 766 indirectos.

