Donovan "N", el segundo detenido por el asesinato del abogado David Cohen Sacal, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y cohecho. Un juez con sede en el Reclusorio Sur declinó competencia al fuero federal en cuanto a los delitos de posesión de arma de fuego y portación de cartuchos, que también le fueron imputados.

El miércoles, en la continuación de la audiencia realizada el sábado 18 de octubre, un juez de control ratificó la medida de prisión preventiva justificada, por lo que el joven de 20 años seguirá en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México). Además, se fijó el plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Donovan "N" fue detenido en Iztapalapa el 15 de octubre por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina en posesión de droga, un arma de fuego y varios cartuchos. No obstante, la mañana del 21 de octubre se le cumplimentó una orden de aprehensión dentro del centro penitenciario, pero por el delito de homicidio calificado.

Su defensa pidió la ampliación del término constitucional para revisar los 25 videos y otros datos de prueba asentados en la carpeta de investigación; su situación por este delito será definida el viernes.

El abogado David Cohen Sacal fue agredido a balazos durante la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuahtémoc, en la Ciudad de México.

Tras el ataque, la víctima, de 48 años, recibió atención en un hospital privado de la capital, sin embargo, las lesiones producidas por disparos de arma de fuego le provocaron la muerte.

En su trayectoria profesional, David Cohen representó a clientes de alto perfil, como el del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez.

MB

