Sheinbaum reafirma postura pacifista de México ante ataques de EU en Irán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México mantendrá su postura pacifista ante el ataque de Israel y Estados Unidos en Irán, subrayando que el país seguirá privilegiando la vía diplomática y el diálogo frente a los conflictos internacionales.

Tras concluir un evento público en Culiacán, Sinaloa, l a Mandataria reiteró que México buscará la paz en Medio Oriente, insistiendo en la importancia de evitar la violencia y fomentar soluciones pacíficas que contribuyan a la estabilidad regional y global.

"Paz, queremos paz, México siempre va a luchar por la paz", declaró al ser cuestionada por medios de comunicación antes de acudir a la supervisión de la obra de revestimiento del canal Rosales, como parte del Programa Nacional de Tecnificación de Riego.

En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su "profunda preocupación" por el conflicto y urgió a las partes involucradas a evitar el uso de la fuerza y optar por el diálogo y la negociación.

La cancillería advirtió sobre las posibles consecuencias humanitarias y el impacto en la estabilidad regional y global, al tiempo que reiteró que, en apego a los principios constitucionales de política exterior, México apuesta por la solución pacífica de las controversias internacionales.

Asimismo, informó que las embajadas mexicanas en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait se mantienen atentas a la evolución de los acontecimientos y en contacto permanente con los connacionales en la región , sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas mexicanas directamente afectadas.

