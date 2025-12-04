La nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, ofreció encabezar una gestión en la que no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, pero tampoco impunidad.

En su primer mensaje como titular de la FGR, también se comprometió a perseguir los delitos de alto impacto en coordinación con instituciones y gobiernos estatales, con autonomía técnica y respeto a los derechos humanos.

Primero, durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, Godoy Ramos reconoció que la procuración de justicia sigue siendo una deuda histórica con la sociedad mexicana y la FGR tiene que estar a la altura de la realidad compleja por la que atraviesa México.

La autonomía de la fiscalía

Se comprometió a combatir de manera coordinada y sin tregua a la delincuencia organizada, y ante señalamientos de la oposición de que su cercanía con la Presidenta vulnera la autonomía de la fiscalía, aclaró que "la coordinación no implica subordinación".

Frente a los señalamientos en el sentido de que la FGR puede ser utilizada como instrumento del grupo político en el poder para perseguir opositores, Ernestina Godoy respondió: "No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad".

Posteriormente, en su primer mensaje como fiscal, en la red social X, Godoy Ramos se comprometió a combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua la corrupción, pues consideró que "una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso".

Señaló que es necesaria la coordinación entre el gabinete de seguridad y los estados para atender las causas de la violencia, fortalecer labores de inteligencia e investigación, con respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las distintas instituciones partícipes, en los tres órdenes de gobierno.

La nueva titular de la Fiscalía General de la República se comprometió a combatir los delitos de alto impacto con coordinación real entre instituciones, autonomía, atención digna e integral a víctimas, respeto y protección a los derechos humanos, cero tolerancia a la tortura, atención y procuración de justicia con perspectiva de género, así como articulación con la sociedad civil.

