La delincuencia organizada intentó descarrilar el tren de carga trozando las vías en el municipio de Cortazar -en la zona Laja Bajío del estado de Guanajuato- presuntamente para robar la mercancía.

La madrugada del 30 de diciembre de 2025, presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima cortaron los rieles con soplete, con el propósito de forzar la detención del tren o que los vagones salieran de las vías.

El secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, explicó que sí hubo un intento (de descarrilar el tren), cortaron aproximadamente 40 centímetros de un riel. "Afortunadamente no les funcionó".

Explicó que gracias a la pericia del operador de la máquina, éste redujo la velocidad y logró pasar una parte del convoy.

"Ahora a trabajar duro, a prevenir y a supervisar", comentó en entrevista con un informativo local.

Dijo que los trenes están bajo la supervisión de la Guardia Nacional por ser un tema de competencia federal, pero la línea de la gobernadora Libia Dennise García es coordinarse y sumarse por la Seguridad.

El Secretario de Gobierno señaló que mediante la operatividad de Seguridad se ha afectado muy fuerte a los grupos delincuenciales que operan en esa zona.

EE