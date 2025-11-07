Embajada de Irán niega atentado contra embajadora de Israel en México

La Embajada de Irán en México rechazó el supuesto atentado contra la embajadora de Israel en nuestro país, Einat Kranz Neiger, y que fue neutralizado.

La representación diplomática enfatizó que nunca traicionará la confianza que el gobierno de México ha depositado en esa nación.

"La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente", denunció la embajada iraní.

"La seguridad y la reputación de México también son la seguridad y la reputación de Irán. Nunca traicionaremos la confianza que el gobierno de México ha depositado en nosotros.

"De ninguna manera dañaremos la buena imagen de los mexicanos, nuestros amigos. Consideramos que traicionar los intereses de México es traicionar los propios. Respetar las leyes de México es nuestro máximo interes", expresó.

Acusó la embajada que la "acusación de antisemitismo" contra Irán "es una gran mentira fabricada en la mente de los líderes racistas israelíes".

Aseguró que en Irán existen más de 100 sinagogas, todas abiertas al público y sin necesidad de guardias de seguridad.

"Durante la agresión israelí contra Irán en el mes de junio, no se registró ni un solo caso de acoso verbal hacia la numerosa comunidad judía que vive en el país", apuntó.

La embajada de Israel en México agradeció a nuestro país los servicios de inteligencia y seguridad de nuestro país "por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán", de atentar en contra de la embajadora Einat Kranz Neiger.

