Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró el intercambio de información entre ambos países en el combate al tráfico de armas y drogas, luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 30 personas como resultado de operativos coordinados, entre ellas Diego "N", alias "El Flaco", identificado como operador de la organización "Los Salazar", grupo afín al Cártel de Sinaloa, acciones que, de acuerdo con el diplomático, reflejan la efectividad de la cooperación bilateral y el uso estratégico de inteligencia compartida para debilitar a las estructuras del crimen organizado.

El embajador Johnson reconoció al gobierno de México y al gabinete de Seguridad por estas detenciones.

"Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas.

"Cada arma decomisada y cada criminal llevado ante la justicia hacen que nuestras comunidades sean más seguras y salvan vidas. La justicia prevalecerá", dijo en sus redes sociales.

Además, el diplomático estadounidense destacó la visita a nuestro país de una delegación bipartidista del Congreso de EU, encabezada por el republicano Michael McCaul.

Indicó que el viernes se reunieron en la Ciudad de México con un grupo multipartidista de senadores y con autoridades mexicanas, entre ellas el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.

"La visita resalta la importancia de una participación sostenida del Congreso, en el marco de la estrecha cooperación impulsada por Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, para avanzar metas compartidas", comentó.

