Frío, lluvia, viento, alto oleaje y mar de fondo son algunas de las condiciones meteorológicas que se esperan para México este 8 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aquí los detalles del pronóstico del clima nacional.Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura sobre la península de Baja California, en combinación con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste y norte del país, ocasionarán lluvias y chubascos para los estados del noroeste y norte de México, así como lluvias puntuales fuertes en algunas regiones de la misma zona; asimismo, se prevén rachas de viento y descenso de temperatura. Se esperan condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.Por otra parte, canales de baja presión en el occidente, centro y sureste del país y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, incluida la península de Yucatán. Además, prevalecerá el oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano por mar de fondo.Finalmente, continuará un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, manteniendo tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas nocturnas y matutinas de frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central.