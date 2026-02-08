Frío, lluvia, viento, alto oleaje y mar de fondo son algunas de las condiciones meteorológicas que se esperan para México este 8 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Aquí los detalles del pronóstico del clima nacional.

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura sobre la península de Baja California, en combinación con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste y norte del país, ocasionarán lluvias y chubascos para los estados del noroeste y norte de México, así como lluvias puntuales fuertes en algunas regiones de la misma zona; asimismo, se prevén rachas de viento y descenso de temperatura. Se esperan condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, canales de baja presión en el occidente, centro y sureste del país y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, incluida la península de Yucatán. Además, prevalecerá el oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano por mar de fondo.

Pronóstico de lluvias para hoy 08 de febrero de 2026

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

Finalmente, continuará un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, manteniendo tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas nocturnas y matutinas de frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 08 de febrero de 2026

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 08 de febrero de 2026

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 08 de febrero de 2026

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec

Viento de componente sur (surada) de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León y Tamaulipas

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche y Yucatán

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

Mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Con información del SMN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF