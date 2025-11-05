¿Quién es el hombre que acosó a Claudia Sheinbaum?

Anoche fue detenido un hombre que la tarde de este martes acosó a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum , mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México rumbo a un evento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El video del acercamiento se hizo viral y desató condenas de todo tipo, sobre todo comentarios que cuestionaron el dispositivo de seguridad de la Mandataria, pues se aprecia que el hombre se le acerca, intenta besarla y la toca sin el consentimiento de ella.

El hombre, identificado como Uriel "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México , en la colonia Doctores y fue acusado por el delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal de la Ciudad de México.

Esto dijo Sheinbaum del episodio de acoso

"Nos salimos, mucha gente nos saludó en el camino, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada y vivo este episodio de acoso. En el momento estaba yo hablando con otras personas, me doy cuenta de inmediato, llega Juan José que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta de lo que realmente ocurrió", narró Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este miércoles.

La Mandataria dijo que decidió presentar la denuncia, debido a que fue una situación que vivió más que como Presidenta, como mujer. "Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres de nuestro país, lo he vivido antes cuando no era Presidenta, cuando era estudiante, y como joven".

También explicó que este tipo de situaciones no pueden pasarse por alto. "Mi reflexión es si no presento yo la denuncia, además de que es un delito pues en qué condición se quedan todas la mujeres mexicanas, si esto le hacen a la Presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes, mujeres en nuestro país".

Sheinbaum compartió que tras acosarla, este sujeto estuvo acosando a otras mujeres en esa misma calle donde a ella le ocurrió.

*Con información de SUN

