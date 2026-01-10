Sheinbaum presenta centro de acopio de Café y Maíz del Bienestar en Guerrero

Durante la presentación de un nuevo centro de acopio del programa Café y Maíz del Bienestar en el municipio de Atoyac, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la estrategia de Alimentación para el Bienestar tiene como objetivo fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de insumos provenientes del extranjero.

La mandataria subrayó que esta política busca impulsar el campo mexicano, garantizar el abasto de productos básicos y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria en beneficio de las y los productores, así como de la población en general.

Te puede interesar: Propuesta Cívica señala de 'negligente' al Estado mexicano por asesinato del periodista Carlos Castro

“¿En el fondo qué buscamos? Mucha soberanía, que no dependemos tanto de comprar en el exterior, que se siga produciendo en México el maíz blanco que necesitamos para la alimentación del mexicano y la mexicana, que se produzca en México el chocolate, que se produzca en México la jamaica”, expresó.

Agregó: “Que no estemos todo comprándolo de fuera, no se trata de cerrarnos, sino de garantizar que sobreviva el campo y que quien trabaje el campo viva con bienestar. Al final, la soberanía es una esencia de las mexicanas y los mexicanos”, aseguró.

En ese contexto, la mandataria planteó impulsar la producción de flor de jamaica, al destacar que Guerrero es el principal productor a nivel nacional y que se pueden desarrollar productos derivados, como sobres de té.

Asimismo, la presidenta reiteró el respaldo a los productores de café de la entidad, ya que un alto porcentaje de los granos trabajados en Guerrero se destinan a la venta de Café para el Bienestar.

Por su parte, la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, recordó que antes de la implementación del programa, a los productores se les pagaba el kilo de café entre 18 y 35 pesos, mientras que actualmente reciben 65 pesos por cada mil gramos.

“Su trabajo está valiendo y van a tener un recurso retribuible por su trabajo digno”, enfatizó Albores.

Respecto al centro de acopio de Café Bienestar, Sheinbaum explicó que forma parte de la estrategia de Alimentación para el Bienestar, cuyo objetivo es incrementar y mejorar la producción de alimentos como maíz, frijol, miel, café y cacao.

Estos productos son adquiridos directamente a los productores a precios justos, procesados para elevar su calidad y puestos a disposición de la población en las 26 mil Tiendas del Bienestar distribuidas en todo el país.

También puedes leer: SMN advierte impacto del frente frío 27 en México esta semana

En la asamblea estuvieron presentes representantes de 40 comunidades de aprendizaje campesino del programa Sembrando Vida, tanto de la Costa Grande como de la región de la Montaña.

Al evento acompañaron a la presidenta la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y el coordinador de Programas para el Bienestar, Carlos Torres.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP