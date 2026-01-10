SMN advierte impacto del frente frío 27 en México esta semana

Este sábado 10 de enero y las primeras horas del domingo 11, una amplia zona del país experimentará condiciones invernales adversas debido al desplazamiento del frente frío número 27, su masa de aire polar asociada, la formación de la segunda tormenta invernal y la presencia de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Para el domingo 11 se pronostican lluvias de intensidad significativa: puntualmente intensas en regiones de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Campeche, y fuertes en entidades del centro y norte como San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y ocasionar aumentos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas .

Lluvias y evento de “Norte” impactarán al Golfo y sureste

Se prevén lluvias intensas a torrenciales en áreas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Campeche; fuertes en otros estados del centro y norte, incluyendo San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, además de chubascos en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.

Asimismo, persistirá un evento de “Norte” de gran intensidad en el litoral del Golfo de México , con rachas de viento de 100 a 120 km/h en Veracruz y Tamaulipas, además de oleaje elevado de 4 a 5 metros. Estas condiciones se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec durante el domingo.

Descenso térmico y posible nieve en regiones montañosas

La entrada de aire polar generará un descenso notable de las temperaturas, con heladas durante la madrugada del domingo en amplias zonas del norte, centro y oriente del país. En regiones serranas se esperan temperaturas bajo cero, particularmente en el norte.

También se mantiene la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en áreas montañosas de Durango, Coahuila y Nuevo León , con posible extensión a sierras de Chihuahua y Sinaloa, lo que podría ocasionar riesgos en carreteras por derrapes y reducción de la visibilidad.

SV