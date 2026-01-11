Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 11 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 8 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 10 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 81%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 8

Martes 13 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 8

Miércoles 14 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 10 y temperatura mínima de 5

