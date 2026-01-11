Domingo, 11 de Enero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 11 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Martes 13 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Viernes 16 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

