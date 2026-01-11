Domingo, 11 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este domingo 11 de enero determina que estará con nubes dispersas con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 7

Martes 13 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 10

