Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 11 de enero determina que estará con nubes dispersas con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 7

Martes 13 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 10

