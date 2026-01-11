Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 11 de enero determina que estará con nubes dispersas con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 7Martes 13 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Sábado 17 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Domingo 18 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 10Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá