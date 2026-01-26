Este lunes 26 de enero, a las 7:35 horas, tiempo Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 17.3936 pesos por dólar, según datos del sitio especializado en información financiera Bloomberg.Por su parte, el Diario Oficial de la federación (DOF) establece para este 26 de enero un tipo de cambio de 17.4545 pesos por unidad. Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB