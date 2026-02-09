Este lunes, desde "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que es necesario investigar a todos los candidatos de los partidos políticos mexicanos. Sus declaraciones ocurren luego de que autoridades detuvieron al alcalde del municipio de Tequila, en Jalisco, por supuestos vínculos con la delincuencia organizada (Cártel Nueva Generación) y extorsión.

La Mandataria también defendió que es imperativo llevar a cabo "mayor fiscalización" de los recursos que se utilizan en campaña electoral, haciendo referencia a la reforma electoral el puerta.

" Tiene que haber una revisión, tanto de mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas como investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos ", subrayó la Jefa del ejecutivo desde Palacio Nacional.

Evitar casos como el de Diego Rivera Navarro

Sheinbaum apuntó que "tiene que haber" una investigación de las distintas entidades del Gobierno para evitar casos como el del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y vínculos con el Cártel Nueva Generación.

Sheinbaum defendió la semana pasada la investigación contra el edil: señaló que no obedece a una persecución política, sino al seguimiento de "muchísimas denuncias" ciudadanas presentadas ante las autoridades.

"Lo que es importante es que se conozca que es a partir de denuncias. No es que haya una investigación particular a algún servidor público, algún funcionario ", remarcó.

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos.

La detención del alcalde se enmarca en la "Operación Enjambre", una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco.

