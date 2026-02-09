Aunque aún no existe un reporte oficial sobre el número total de cuerpos recuperados de las fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, el Servicio Médico Forense, en Mazatlán, permanece bajo resguardo. Esto ocurre luego de confirmarse que dos de las víctimas eran trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver Corp.

Autoridades del estado de Zacatecas, de donde eran originarios los ingenieros Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez, informaron que ambos fueron identificados entre los cuerpos hallados en las fosas. Los especialistas formaban parte de un grupo de 10 trabajadores que habían sido privados de la libertad.

Sobre los hallazgos en las fosas clandestinas que fueron descubiertas, en el mismo municipio de Concordia, donde el pasado 23 de enero, personas armadas "levantaron" a diez trabajadores de la mina canadiense, la Fiscalía General del Estado, solo dio a conocer que se auxilia a la autoridad federal en el traslado de cuerpos y peritajes.

Las instalaciones del Servicio Médico Forense de la ciudad de Mazatlán se mantiene bajo resguardo militar, donde se alojaron los cuerpos de un número aún no determinado de víctimas encontradas sepultadas en forma clandestina en el poblado de El Verde, en el municipio de Concordia.

Alejandra Martínez Carrizalez, del colectivo "Por las Voces sin Justicia", de Mazatlán dijo que espera que se cumpla el compromiso de la Fiscalía General de la República de divulgar sobre el número exacto de víctimas que fueron encontradas en ese sitio y las identificaciones.

Señaló que como existe un gran número de madres, hermanas y esposas que sufren por desconocer el paradero de sus familiares desparecidos en forma forzada, lo que se desea conocer, es si alguno de los cuerpos, corresponden a sus seres queridos.

