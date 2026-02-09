Jornada laboral de 40 horas: ¿Cuándo comenzará la reducción de horas?

A pesar de que la reforma laboral para reducir la jornada a 40 horas todavía no es aprobada, se invita a las empresas a que vayan preparándose y ajusten operaciones para garantizar su productividad.

Lo que sí es un hecho es que dicha reforma ya tiene un calendario oficial de la implementación gradual hacia 2030. Esto significa que ya existe una fecha oficial con día, mes y año en el se aplicará.

De acuerdo con el socio líder de People Advisory Services de EY México, “la gran mayoría de las compañías están altamente preocupadas”, debido a la incertidumbre de cómo será la versión definitiva de la iniciativa, y por ello aún no comienzan a prepararse.

“No es solamente una reforma laboral; tiene muchas otras implicaciones. Es necesario que como sociedad, como Estado y en el ambiente empresarial estemos listos para hacer estos cambios. Y ahí es donde vamos muy lentos”, explicó.

¿Cuándo comenzará la reducción de horas?

Según la iniciativa, se prevé que la reducción de do horas entre en vigor el 1 de enero del 2027, y cada año se disminuyas dos horas hasta llegar al 2030. No obstante, la reforma al artículo 123 de la Constitución y al artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) aún no es aprobada, pero se espera que se haga oficial este 2026.

En la exposición de motivos a la reforma de la LFT, se lee que “se incorpora la posibilidad que la jornada de trabajo sea distribuida de común acuerdo entre personas empleadoras y trabajadoras , facilitando así la reducción de ésta en dos horas por año de manera gradual, empezando el 1 de enero de 2027 para alcanzar las 40 horas semanales el 1 de enero de 2030”.

Así quedó el calendario oficial de reducción de la jornada laboral a 40 horas:

1 de enero 2027: 46 horas

46 horas 1 de enero 2028: 44 horas

44 horas 1 de enero 2029: 42 horas

42 horas 1 de enero 2030: 40 horas

De esta manera, los empleadores de todo el país tienen 11 meses para ajustar sus operaciones para que la reducción a 46 horas no afecte el rendimiento de las empresas. Es importante no confiarse, pues parece bastante tiempo pero en realidad son varios los procesos que deberán ajustarse.

“Actualmente no se están trabajando 48 horas. En varios diagnósticos que hemos llevado a cabo hemos visto que las organizaciones en ciertas áreas están trabajando entre 55 y 60 horas a la semana. El reto no es pasar de 48 a 40, sino pasar de 60 a 40”, manifestó Luis Peña.

