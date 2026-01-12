Este 12 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, misma que se suscitó tras las amenazas que realizó el mandatario del país del norte sobre ataques terrestres contra los carteles narcotraficantes en México.

En esta llamada también estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente , y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch .

Según la última publicación de la Presidenta, durante la reunión se habló de temas como " seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones ".

La Mandataria (al centro); a su derecha, García Harfuch; a su izquierda, Juan Ramón de la Fuente, seguido de Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte. X / @Claudiashein

El motivo de la llamada

La Mandataria anunció a última hora del domingo que retrasaba el inicio de su conferencia de prensa diaria de las 07:30 a las 9:00, de acuerdo a su agenda oficial, para sostener la llamada con el presidente de Estados Unidos.

La llamada entre los líderes se produjo después de la que sostuvieron el domingo el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, quien declaró que la conversación se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

Sheinbaum reiteró este fin de semana de manera repetida la defensa de la soberanía del país luego de que Trump asegurara que va a "empezar a atacar por tierra" a los carteles mexicanos, que según sostuvo "están dirigiendo México".

Trump acusó a estos grupos delictivos de estar "matando a 250 mil o 300 mil personas" en su país cada año. Sobre este ataque, 75 congresistas demócratas alertaron al secretario de Estado Rubio del "desastre" que implicaría bombardear México.

Con información de EFE.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF