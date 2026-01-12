Cifras de accidentes en moto alarman a México

Los accidentes mortales en motocicletas en México, por desgracia, son comunes y sus causas involucran la velocidad, la falta de equipo preventivo y de enfrentamiento. Estas son las cifras actualizadas de este problema en el país:

La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) alertó que cinco de cada 10 muertes por accidentes de tránsito son de motociclistas .

No te pierdas: El SAT multará a estos contribuyentes a partir de mayo

La organización precisó que estas muertes se deben a que la mayoría conducen sin entrenamiento formal ni equipo preventivo, de manera imprudente y a exceso de velocidad , lo que deriva en maniobras peligrosas como rebasar entre carriles o invadir espacios de otros vehículos.

La Asociación precisó que de enero a septiembre de 2025 se reportaron 155 muertes de motociclistas, lo que ubica a ese grupo como el más vulnerable en siniestros viales , con una proporción de fatalidad de cinco por cada 10 personas, cuando en 2019 la proporción era de sólo dos de cada 10.

Dio a conocer que 83% de los decesos corresponden a hombres de entre 18 a 45 años, que en su mayoría circulaban entre las 18:00 y las 06:00 horas, principalmente los fines de semana (viernes a domingo).

Muere motociclista

Ese domingo un motociclista perdió la vida al estrellarse contra un poste metálico cercano al puente peatonal de la avenida Río San Joaquín, en la colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El golpe lanzó a la moto y al hombre metros adelante del poste. Tras el impacto, él perdió el casco que lo protegía y padeció fracturas expuestas en el cuerpo.

Ahí, las ofrendas, cruces y flores recuerdan que en ese lugar ubicado en la esquina con la calle Lago Filt no es la primera ocasión en la que un motociclista muere.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA