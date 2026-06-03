Sheinbaum no descarta llamada con Donald Trump tras dichos del embajador Ronald Johnson

La Presidenta Claudia Sheinbaum no descarta una llamada con Donald Trump para abordar la cooperación de seguridad, luego de que el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, pidiera no politizar la lucha contra los cárteles en México.

La Mandataria aclaró que México prioriza la diplomacia, pero será firme si detecta "otras intenciones" en el discurso estadounidense sobre el combate al narcotráfico.

Sheinbaum responde a EU: "Su gobierno no busca conflicto"

Luego que el embajador de EU en México, Ronald Johnson, afirmó que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo de cooperación y no convertirse en un debate político, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que si es necesario buscará una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno no busca conflicto con el país vecino y que siempre buscará los mecanismos para llegar a acuerdos, pero advirtió que se tiene que ser muy claros "cuando vemos que hay otras intenciones".

Destacó que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, está en comunicación permanente con el embajador estadounidense.

"Están en comunicación permanente; ayer Roberto habló con el embajador varias veces. Entonces no… Nosotros no queremos un conflicto, no queremos, no es nuestra intención, pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones", expresó.

"He hablado muchísimo, he hablado como 20 veces con el presidente Trump y, si es necesario, vamos a buscar la llamada. Vamos a buscar siempre el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos y que no haya asuntos que ni les afecten a ellos ni a nosotros, pero si tenemos que poner los puntos sobre las íes, como se dice".

¿Qué dijo el embajador Ronald Johnson sobre los cárteles?

El pasado lunes, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, afirmó que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo de cooperación entre ambas naciones y advirtió que convertir el problema de seguridad en un debate político desvía la atención de la protección de los ciudadanos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático señaló que los grupos criminales representan una amenaza compartida para México y Estados Unidos, por lo que llamó a fortalecer la coordinación bilateral.

X / @USAmbMex

"La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles", expresó.

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