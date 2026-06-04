"La Era del Hielo 6: Punto de Ebullición" estrena su primer avance oficial

Una de las sagas animadas más entrañables volvería al cine en 2027. Disney sorprendió al revelar el avance de “ La Era del Hielo 6: Punto de Ebullición ”. Manny, Ellie, Sid y Diego regresan a los cines en 2027 para enfrentar un apocalipsis de lava en el Mundo Perdido.

Un viaje peligroso al Mundo Perdido

Tras diez años desde su última aventura en la pantalla grande, la peculiar manada vuelve para enfrentar un aumento extremo de las temperaturas. Según la información preliminar que circula por medios de entretenimiento, el grupo debe adentrarse en territorios inexplorados para sobrevivir al caos , como lo planteó el final de "Choque de Mundos".

OUCH! #IceAge: Boiling Point is coming in hot! Arriving only in theaters February 5, 2027. pic.twitter.com/FeJ0UWzHMA — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 4, 2026

El rescate de una franquicia clásica

Esta sexta entrega marca un hito en la historia de la saga, al ser la primera cinta producida bajo el sello de la compañía del ratón tras adquirir los derechos. La producción recae en 20th Century Animation. Este cambio genera gran expectativa entre los críticos y los aficionados de la animación, quienes esperan se mantenga el humor que cautivó a millones de espectadores a principios de los años 2000.

El regreso de Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck busca reconquistar la taquilla mundial con una narrativa fresca . El actor John Leguizamo, voz original del perezoso en inglés, ya había anticipado el desarrollo del proyecto a finales del año pasado. La combinación de aventura, comedia y peligros extremos intentará posicionar a esta obra como un éxito rotundo. Por supuesto, Scrat, la ardilla obsesionada con su escurridiza bellota, también forma parte de esta nueva historia llena de situaciones al límite .

Expectativas para el estreno en 2027

Con el lanzamiento de este primer vistazo, las redes sociales reaccionaron con gran entusiasmo y los foros de discusión analizan cada detalle del video promocional. La espera hasta 2027 servirá para aumentar la curiosidad del público sobre el destino de la manada.

Ahora, con imágenes confirmadas y con fecha de estreno fijada para febrero , la cuenta regresiva ha comenzado para disfrutar de este regreso a los cines.

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